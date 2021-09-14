Кім Кардашян шокувала своєю появою на Met Gala у чорному образі з ніг до голови: фото

Світська левиця Кім Кардашян вперто привертає до себе увагу неординарним чорним вбранням від Balenciaga. 14 вересня на визначній події Met Gala Кім Кардашян вирішила вчергове довести, що ховати своє тіло за чорним вбранням їй досить зручно і не приносить жодного дискомфорту.

На початку серпня представниця сімейства Кардашян-Дженнер з’явилася у чорному комбінезоні на концерті Каньє Веста, крізь який було видно лише її очі та губи. Нещодавно в шкіряній балаклаві та плащі її помітили на реєстрації гала-вечора у готелі.

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Такий образ користувачі сприйняли не надто позитивно. Її почали порівнювати з героєм "Американської історії жахів" та "Веномом", втім Кім не здається і вперто демонструє публіці свою любов до таких аутфітів. Варто зазначити, що їй таки вдається привертати увагу користувачів. Такий образ на Met Gala 2021 точно усім запам’ятається.

Образ Кім Кардашян

Зірка реаліті-шоу "Сімейство Кардашян" пройшлася червоною доріжкою у платті-чохлі від бренду Balenciaga, яке повністю закривало її обличчя. Якщо у попередньому аутфіті в балаклаві були відкриті очі та ніс, то тут все обличчя закрила чорна тканина. Сукня знаменитості оздоблена довгим шлейфом.

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Образ довершили чоботи-панчохи з гострим носком чорного кольору та метровий кінський хвіст. Західні ЗМІ пишуть, що на такій появі Кім на світському заході наполягав її колишній чоловік Каньє Вест. За його словами, такий образ – це "вихід за рамки традиційної моди".

Також ЗМІ пишуть, що поруч з Кім міг позувати не Каньє Вест, як усі думають, а модельєр, який придумав страхітливі образи – Демна Гвасалія. Поруч з мільйонеркою він позував у чорному світшоті з капюшоном та спортивних штанах, прикривши своє лице чорною тканиною.



Неординарний образ Кім Кардашян / Фото з Getty Images



Неординарний образ Кім Кардашян / Фото з Getty Images