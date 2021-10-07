Останній місяць Кім Кардашян вперто ігнорує всі нові тенденції та вбрання із власного гардероба та виходить у світ в глухому костюмі від креативного директора бренду Balenciaga Демни Гвасалії.

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Здається, такими образами фанатів світської левиці вже неможливо здивувати. Обтисле вбрання чорного кольору ідеально сидить на знаменитості, тож поки що Кім не лише прогулюється в ньому, але й вражає своєю появою світські заходи.

Образ Кім Кардашян

Американська мільйонерка одягнула чорний топ з драпіруванням, обтислі легінси-ботфорти та довгі рукавиці. Її образ доповнювала об’ємна шуба сірого кольору з блискучими нитками. Аутфіт довершили чорні сонцезахисні окуляри та габаритна сумка вишневого кольору.

У такому ефектному виході Кім Кардашян відвідала репетицію вечірнього шоу Saturday Night Live, в одному з випусків якого вона виступить у ролі співведучої.



Ефектний образ Кім Кардашян / Фото з Getty Images



Ефектний образ Кім Кардашян / Фото з Getty Images

Вже зранку на виході з готелю знаменитість не зрадила своїм вподобанням, тож потрапила в об’єктиви фотокамер у чорному наряді від дизайнера Демни Гвасалії. Вона приміряла шкіряну бодолазку, чоботи-штани, довгий плащ, шкіряну жилетку та бейсолку.



Ефектний образ Кім Кардашян / Фото з Getty Images