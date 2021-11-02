Вперше за тривалий період Кім Кардашян відмовилася від вбрання від бренду Balenciaga. Кілька місяців зірка вперто ігнорувала всі нові тенденції та вбрання із власного гардероба та виходила у світ в глухих костюмах від креативного директора бренду Balenciaga Демни Гвасалії.

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Нещодавно американка запустила колаборацію з брендом Fendi, тож тепер рекламує не французький Модний будинок, а власне вбрання, яке вона створила з Кімом Джонсом.

1 листопада видання WSJ відзначило головних новаторів моди, мистецтва, спорту та інших індустрій. Засновниця марки Skims Кім Кардашян стала лауреаткою премії, отримавши нагороду в номінації "Бренд-новатор2, а британський дизайнер Кім Джонс отримав звання "Fashion-новатор".

На червону доріжку зірка реаліті-шоу вийшла у шкіряній обтислій сукні шоколадного відтінку. Лаконічний виріб з колекції Skims & Fendi доповнили довгі рукавиці та чоботи на підборах з квадратним носком.

Світська левиця одягнула поверх рукавиць діамантовий перстень та коштовний браслет. Довге волосся вона зачесала у хвіст, а на обличчі зробила насичений макіяж. Красуня позувала перед камерами з ефектними коричневими тінями на повіках та матовою помадою відтінку фундука.



Дивовижний образ Кім Кардашян / Фото з Getty Images