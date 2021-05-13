Корсет і штани кльош – вдале поєднання для вечірніх виходів: зухвалий образ показує Кім Кардашян

Світська левиця Кім Кардашян може похизуватися своїм величезним гардеробом. У знаменитості є безліч люксового вбрання та останні новинки представлені популярними брендами. Вчергове зірка інстаграму продемонструвала стильний образ, який зазнімкувала у своїй величезній гардеробній.

Любов 40-річної знаменитості до моди та одягу просто безмежна. Кім любить епатувати своїми образами публіку та обирати речі, які підкреслюють її тіло.

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Раніше знаменитість ділилася зі своєю 220-мільйонною аудиторією не лише гардеробною з одягом, але й величезним приміщенням з аксесуарами та взуттям.

Уважні фанати знаменитості побачили понад 25 сумок Birkin від Hermes, які зайняли аж 4 полиці та десятки пар взуття від найвідоміших брендів. Побачити Кім Кардашян в одному й тому ж одязі – велика рідкість, саме тому світську левицю називають іконою стилю.

У своєму інстаграмі, за яким стежить понад 220 мільйонів користувачів, Кім Кардашян публікує не лише сексуальні фото в купальниках, але й стильні аутфіти. В останньому дописі на своїй особистій сторінці зірка показала декілька світлин у цікавому корсеті та штанах кльош, які в парі користуватимуться неабиякою популярністю цього літа.

Образ Кім Кардашян

Знаменитість позувала перед камерою у власній гардеробній. Світська левиця постала у коричневому шкіряному корсеті та вельветових штанах кльош. Саме така модель зараз дуже актуальна.

На одному з кадрів Кім сіла на свій молочний диван та показала цілісний аутфіт. Свій коричневий total look вона доповнила мінімалістичними босоніжками на підборах.

На обличчі, як завжди, представниця телесімейства зробила насичений макіяж. Вона намалювала повіки золотистими тінями, довершивши погляд довгими чорними стрілками, губи знаменитість нафарбувала коричневою помадою та підвела контури коричневим олівцем.

Довершила образ улюблениця мільйонів масивними золотими перснями та великим хрестом на шиї.

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