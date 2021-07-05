Днями на своїй особистій сторінці в інстаграмі зірка оприлюднила світлини в одязі, за допомогою якого вона підкреслила свій пишний бюст і тонку талію. Кім, як завжди, виглядає бездоганно, тож збирає під світлиною тисячі вподобань та коментарів.
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Розкішний образ Кім Кардашян
Представниця телесімейства Кардашян-Дженнер потрапила у Рим саме в той період, коли там розпочалося справжнє літо. Саме тому мільйонерка кожного разу з’являється дедалі у відкритіших нарядах, які дозволяють її тілу вільно дихати.
Знаменитість поділилася з прихильниками серією кадрів з вечірньої прогулянки Римом. Для виходу Кім обрала білосніжний комплект, який складається з топа-бандо на одне плече та мініспідниці.
Ефектний образ світська левиця доповнила босоніжками на підборах з переплетеннями до колін. Розкішний образ зірка довершила високим хвостом та насиченим макіяжем. Кілька кадрів американська зробила на іспанських сходах у Римі.
Фанати оцінити look Кім Кардашян, тож написали в коментарях позитивні відгуки
- "Фантастично виглядаєш";
- "Справжня лялька Барбі";
- "Моє улюблене місце в Римі";
- "Виглядаєш приголомшливо";
- "Твій найкращий образ за останній час".
Ефектний образ Кім Кардашян / Фото з інстаграму
Ефектний образ Кім Кардашян / Фото з інстаграму
Ефектний образ Кім Кардашян / Фото з інстаграму