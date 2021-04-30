Кім Кардашян одягнула зухвалу сукню з клаптиків тканин, яка оголює тіло: пікантний кадр

Світська левиця Кім Кардашян показала новий аутфіт, який зняла у своєму гардеробі. Вона одягнула сукню з клаптиків тканини, виконану у стилі печворк. У цьому виробі зірка засвітила свої розкішні форми, а нестандартний крій підкорив увагу шанувальників.
Американська зірка опублікувала у своєму особистому профілі в інстаграмі, за яким стежить 217 мільйонів користувачів, серію кадрів у спокусливій сукні.
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Звабливий виріб складався із салатової та голубої тканини. Надзвичайно ефектно виглядає зона талії, яку Кім обв’язала салатовою шнурівкою. Світська левиця зробила до такого аутфіту улюблену зачіску. Вона зав’язала високий хвіст та зробила насичений макіяж.
Кім нафарбувала повіки чорним лайнером, зробивши довгі стрілки, а губи нафарбувала коричневою помадою. Її туфіт доповнили довгі срібні сережки.
Реакція шанувальників
Вибір такої сукні надзвичайно здивував її прихильників, адже Кардашян часто одягає надзвичайне вбрання, яке привертає увагу багатьох.
- "Як мені подобається ваш образ";
- "Чудова сукня";
- "Люблю твоїм образи, Кім";
- "Яка стильна ця недошита сукня";
- "Яка ж у тебе талія!".