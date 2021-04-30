Кім Кардашян одягнула зухвалу сукню з клаптиків тканин, яка оголює тіло: пікантний кадр

18:10

Світська левиця Кім Кардашян показала новий аутфіт, який зняла у своєму гардеробі. Вона одягнула сукню з клаптиків тканини, виконану у стилі печворк. У цьому виробі зірка засвітила свої розкішні форми, а нестандартний крій підкорив увагу шанувальників.