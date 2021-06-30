Будь-який вихід зіркової матусі та представниці телесімейства Кардашян-Дженнер не обходиться без обтислого вбрання. Красуня любить демонструвати на публіку свої принади, тож підкреслила свої форми цього разу.

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Попри те, що Кім розлучається з Каньє Вестом, вона не лише не забирає прізвища чоловіка в інстаграмі, але й продовжує носити вбрання його марки. Так, стрітстайл-фотографи зазнімкували світську левицю на заправці у Лос-Анджелесі, коли вона виходила зі свого розкішного автомобіля Rolls Royce Phantom з оранжевим салоном у дублянці бренду Yeezy.

Образ Кім Кардашян

40-річна знаменитість вирушила на світську подію у вінтажній шкіряній сукні чорного кольору від Dior довжини міді. Зверху модниця одягнула оранжеву вкорочену дублянку від Каньє Веста. Закордонні ЗМІ зазначають, що таку дублянку з колекції 2016 року зараз ніде неможливо купити.

Виріб, який пролежав у шафі Кім 5 років зараз справив wow-ефект на оточуючих та вдало довершив образ не лише під сукню, але й під її шкіряний оранжевий салон люксового автомобіля.

Бездоганний аутфіт мільйонерка доповнила мінімалістичною оранжевою сумкою Hermès Kelly, бежевими босоніжками та насиченим макіяжем. Золотисті тіні та масивні чорні стрілки зробили погляд виразнішим, а накладні вії вигідно підкреслили красу. Контур губ світська левиця обвела коричневим олівцем, а губи нафарбувала нюдовою матовою помадою.



Чарівний образ Кім Кардашян / Фото з інстаграму

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Чарівний образ Кім Кардашян / Фото з інстаграму



Чарівний образ Кім Кардашян / Фото з інстаграму