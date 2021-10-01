Популярна американська співачка приголомшила прихильників фантастичною сукнею бузкового відтінку. Кеті Перрі обрала не просто плаття з нової колекції, а кутюрний виріб, тож від її образу неможливо відвести погляд. Розкішний образ співачка підбирала не дарма, оскільки стала однією з 5 почесних лауреаток вечора.

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Червоною доріжкою у Центрі мистецтв Уолліса Анненберг виконавиця пройшлася у пишному платті з лавандової тафти з відкритими плечами, величезними рукавами та довгим шлейфом.

Біляве волосся Кеті Перрі зібрала в елегантну зачіску ззаду. На обличчі знаменитість зробила насичений макіяж, підкресливши погляд чорними стрілками, губи виконавиця намалювала персиковою помадою. Її аутфіт підкреслювали довгі сережки, які складалися з 5 різних масивних каменів.

Поруч із коханою позував Орландо Блум. Він одягнув чорний смокінг та білу сорочку, яку розстебнув, зробивши образ більш розслабленим.



Кутюрна сукня Кеті Перрі / Фото з інстаграму



Кутюрна сукня Кеті Перрі / Фото з інстаграму



Кутюрна сукня Кеті Перрі / Фото з інстаграму