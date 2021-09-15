Кепка давно стала об’єктом бажання всіх модних дівчат. Цей головний убір доповнює гардероб кожної стрітстайл-зірки. Всі шанувальники розслабленого стилю 1990-х та спортивної естетики можуть із задоволенням впроваджувати кепку в осінній гардероб, оскільки носити її можна з жакетами, тренчами, куртками та навіть в поєднанні з чобітьми на підборах.

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Модниця Ельза Госк часто любить доповнювати свої образи бейсоблками. Манекенниця показала 2 стильні аутфіти, поєднавши головний убір з джинсами, сорочкою та кардиганом. Варіанти представлені Ельзою Госк підійдуть для теплої осені.

Образи Ельзи Госк

"Ангел" Victoria's Secret під час першої прогулянки вирушила у білому топі, який доповнив зверху сірий кардиган на одному ґудзику. Під низ Ельза одягнула труси Celine білого кольору та довершила їх джинсами на низькій посадці. Широкі світлі джинси оздоблені модними дирками на колінах.

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Образ манекенниці довершили білі кросівки, коричнева сумка на плечі та джинсова кепка від Ralph Lauren.



Модний образ Ельзи Госк / Фото з інстаграму моделі

Наступний аутфіт Ельза також сформувала на основі бавовняного топу, оверсайз сорочки білого кольору та голубих джинсів. Стильний look доповнила біла бейболка від італійського бренду Closed.



Модний образ Ельзи Госк / Фото з інстаграму моделі