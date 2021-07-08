Кендіс Cнепул за час своєї модельної кар’єри стала обличчям незліченної кількості люксових брендів, включаючи Tom Ford, Givenchy, Oscar de la Renta, Versace. Вона прикрашає такі відомі глянці, як Vogue, Elle, QG та бере участь у показах Tommy Hilfiger, Dolce and Gabbana, Oscar de la Renta, Fendi, Chanel, Givenchy, Christian Dior.

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Знаменитість манекенниці принесло її перше шоу Victoria's Secret, після якого з нею почали співпрацю десятки брендів та глянців. 32-річна модель останнім часом зосередила свою увагу на вихованні двох дітей та розвитку власного бізнесу. Зірка подіумів запустила власну лінію купальників Tropic of C.

Попри те, що період пандемії, як і для всіх моделей, видався доволі важким, оскільки всі покази були скасовані, Кендіс залишалася осторонь модних онлайн-фотосесій та будь-якого виходу на зв’язок. Лише тепер білявка повноцінно повернулася на подіум та червону доріжку, демонструючи свої модні виходи всьому світові.

Образ Кендіс Сванепул

Знаменитість одягнула лаконічну сукню білого кольору зі шлейфом від італійського бренду Etro. Вбрання цієї марки модель приміряла в перший день Каннського кінофестивалю. На відкриття вона одягнула бежевий комбінезон з бахромою.

Wow-ефекту від плаття Кендіс досягнула завдяки глибоко оголеній спині. Чарівну обтислу сукню доповнювали прикраси від бренду Messika Paris. Модель приміряла коштовне кольє, сережки та персні з камінням.

Стилісти зав’язали волосся манекенниці в пучок, а візажисти нанесли на повіки золотисті тіні та намалювали губи світло-коричневою помадою.



Чарівний образ Кендіс Сванепул / Фото з інстаграму



Чарівний образ Кендіс Сванепул / Фото з інстаграму



Чарівний образ Кендіс Сванепул / Фото з інстаграму