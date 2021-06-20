Як ефектно одягнутися на вечірку: божественний образ показує Кендіс Сванепул

Південноафриканська супермодель Кендіс Сванепул продемонструвала у Нью-Йорку бездоганний образ. Усі модниці світу можуть взяти на озброєння аутфіт, який можна одягнути цього літа на вечірку.

32-річна манекенниця, як і більшість знаменитостей, займається дизайном власного одягу. Модель має власний бренд купальників, тож не лише розуміє, що люблять дівчата, але й добре знається на моді. Під час свого останнього виходу довгонога красуня показала образ, від якого неможливо відвести погляд.

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Кендіс Сванепул приміряла чарівний аутфіт

Модель Кендіс Сванепул найбільшу популярність здобула ставши "ангелом" білизняного бренду Victoria's Secret. У 2012 році вона навіть потрапила до списку десяти найбільш високооплачуваних моделей журналу Forbs.

Зараз за моделлю, дизайнеркою та матір’ю двох дітей слідкує в інстаграмі понад 15 мільйонів прихильників, які вже встигли оцінити її новий образ тисячами вподобань та коментарів.

Кендіс одягнула на прогулянку чорний топ, який поєднала з короткими шкіряними шортами. Зверху вона одягнула подовжений чорний жакет.

Образ вона доповнила мінімалістичною велюровою сумкою та чорними босоніжками на підборах з масивними золотистими ланцюжками.

Волосся манекенниця зав’язала, зробивши високий пучок. Аутфіт довершили золоті сережки-кільця та насичений макіяж. Візажисти намалювали їй очі технікою smokey eyes, а губи намалювали коричневою помадою.

Коментарі під фотографією рясніють безліччю приємних коментарів.

"Найкрасивіша модель в історії";

"Королева";

"Ідеальна картинка";

"Чудова Кендіс";

"Ти просто бездоганна";

"Не можу налюбуватися твоєю красою і твоїм образом".

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