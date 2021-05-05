Фотографом зйомки виступила фотографиня Зої Гроссман, а за стиль головної героїні номера відповідав Патті Вілсон.

Цікаво Мей Маск позувала для глянцю L'Officiel в одязі українського бренду Bevza: бездоганні кадри

Ексклюзивна обкладинка для Vogue Hong Kong була знята в Лос-Анджелесі та натхненна мистецтвом з унікальними скульптурними елементами, які ідеально вписуються в мистецьку тему журналу.

Для обкладинок глянцю Кендалл одягнула біле боді з чорною перукою та комбінезон від Chanel з рукавами. Аутфіт довершували масивні золотисті браслети та сережки-кільця з монограмою бренду та довгий хвіст. Модель позувала для кадру у бежевій великій мушлі.

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Для фотосесії, кадри яких потрапили на сторінки глянцю, супермодель приміряла чимало зухвалих образів. Представниця клану Кардашян-Дженнер позувала перед камерою у молочному бралеті, спідниці з ланцюговим ременем, головному уборі з діадемою та браслетах від Chanel.



Кендалл Дженнер знялася у фотосесії для Vogue Hong Kong

Кендалл також приміряла топ з чорно-рожевих перлин та чорну футуристичну спідницю від бренду Noir Kei Ninomiya. Окрім цього, модель позувала у білосніжній довгій сукні з рукавами-буфами від Dior.



Кендалл Дженнер знялася у фотосесії для Vogue Hong Kong



Кендалл Дженнер знялася у фотосесії для Vogue Hong Kong

Серед представлених кадрів Кендалл Дженнер можна побачити у білій сукні з оборками та рукавицями, яка прикриває все її тіло. Стилісти довершили образ головним убором – шапкою-балаклавою.



Кендалл Дженнер знялася у фотосесії для Vogue Hong Kong

Дівчина оголила своє тіло у чорні сукні-ковдрі, яку довершила модними клогами на платформі.



Кендалл Дженнер знялася у фотосесії для Vogue Hong Kong

На інших кадрах 25-річна модель позувала у дощовику з мультиплікаційним персонажем Міккі Маусом, чорному жакеті та чоботах з короткою зачіскою боб, у молочному боді та штанах з вирізами, які довершила салатовими туфлями-човниками та шкіряних штанах з об’ємним молочним бра на тонких бретелях.



Кендалл Дженнер знялася у фотосесії для Vogue Hong Kong



Кендалл Дженнер знялася у фотосесії для Vogue Hong Kong



Кендалл Дженнер знялася у фотосесії для Vogue Hong Kong



Кендалл Дженнер знялася у фотосесії для Vogue Hong Kong



Кендалл Дженнер знялася у фотосесії для Vogue Hong Kong



Кендалл Дженнер знялася у фотосесії для Vogue Hong Kong