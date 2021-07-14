Фотографинею серпневого номера стала Зої Гросман, а за стиль відповідав Алекс Уайт.

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На обкладинці глянцю супермодель позувала блискучій сірій сукні з бретелями від Celine. На іншій обкладинці Кендалл Дженнер постала в осінньому аутфіті. Вона приміряла светр з візерунком та утеплені штани в стилі печворк від Etro.

"Одягати Кендалл Дженнер – це радість. Вона найкраще показала осінню моду в нашому серпневому випуску", – йдеться на інстаграм-сторінці Elle.

Знаменитість постала перед камерою у незвичній для себе зачісці – з коротшим волоссям та гривкою. Візажисти підкреслили погляд чорним олівцем для повік, а губи намалювали нюдовою помадою.

Користувачі обурилися в коментарях щодо зовнішнього вигляду Кендалл. На думку багатьох, попри зміну зачіски вона все одно на себе не схожа.

"Це вже занадто сильне редагування фото", "Вона не схожа сама на себе", "Ви наче намагаєтеся зробити з нею героя аніме", "Що сталося з її обличчям", "Це цифрове редагування чи хірургічне?", – написали підписники під світлиною в інстаграмі.

Для фотосесії стилісти одягнули дівчину в чорне боді та високі черевики, доповнивши образ подовженою сорочкою в клітинку. Кендалл приміряла чорне худі з паєтками від Celine, квіткову білу сукню та золотисті чоботи з гострим носком від Balenciaga.

Представниця клану Кардашян-Дженнер постала перед камерою в шубі Gucci, пальті та чоботах Louis Vuitton. Образи знаменитості довершували ювелірні прикраси Bulgari.



Фотосесія Кендалл Дженнер для Elle



Фотосесія Кендалл Дженнер для Elle



Фотосесія Кендалл Дженнер для Elle



Фотосесія Кендалл Дженнер для Elle



Фотосесія Кендалл Дженнер для Elle



Фотосесія Кендалл Дженнер для Elle



Фотосесія Кендалл Дженнер для Elle



Фотосесія Кендалл Дженнер для Elle



Фотосесія Кендалл Дженнер для Elle