Кендалл Дженнер знялася для глянцю Vogue з ведмедиками у дивакуватих образах: фото
Джерело:інстаграм Кендалл Дженнер
Американська супермодель Кендалл Дженнер з’явилася на обкладинці глянцю та взяла участь в новій фотосесії для іспанського видання Vogue. Зірка приміряла чимало незвичних для себе образів та постала з новою зачіскою.
25-річна зірка зі знаменитого сімейства Кардашян-Дженнер постала на серпневій обкладинці Vogue Spain. Редактори видання зазначили, що в новому сезоні драматичний одяг тісно співіснуватиме з яскравими елементами гардеробу.
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"Мода, як і життя, часом змішує обидві крайності. Це прекрасно передала на кадрах наша нова героїня Кендалл Дженнер", – йдеться в дописі.
На обкладинці глянцю Кендалл позувала у чорній довгій шифоновій сукні з прозорої тканини. Під низ стилісти одягнули модель в топ та труси на високій посадці. Її образ доповнили масивні чорні чоботи, а особливої родзинки аутфіту додала нова зачіска.
Модель приміряла чорну перуку каре з гривкою. Завершальним штрихом став макіяж. Візажисти нанесли тіні темних відтінків на повіки, а губи намалювали коричневою помадою.
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Для фотосесії манекенниця приміряла чимало дивакуватих речей. На ній була чорна спідниця з паєтками, білі колготи, чоботи на масивній платформі та підборах, об’ємна сукня з капелюхом, порвані джинси та чоботи-кеди.
Візажисти впродовж зйомки змінювали для Кендалл макіяж кілька разів. Знаменитість позувала перед фотографом з синіми та зеленими повіками та з губами намальованими чорною помадою.
Варто зазначити, що такі образи сподобалися не всім користувачам інстаграму. Деякі висловлювали своє відверте обурення. В коментарях підписники писали, що образи Кендалл Дженер схожі на опудала, і робити такі фото для журналу просто жахливо.
Кендалл Дженнер у зйомці для Vogue Spain / Фото з інстаграму
Кендалл Дженнер у зйомці для Vogue Spain / Фото з інстаграму
Кендалл Дженнер у зйомці для Vogue Spain / Фото з інстаграму
Кендалл Дженнер у зйомці для Vogue Spain / Фото з інстаграму
Кендалл Дженнер у зйомці для Vogue Spain / Фото з інстаграму