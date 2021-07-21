25-річна зірка зі знаменитого сімейства Кардашян-Дженнер постала на обкладинці серпневої обкладинки Vogue Spain. Редактори видання зазначили, що в новому сезоні драматичний одяг тісно співіснуватиме з яскравими елементами гардеробу.

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"Мода, як і життя, часом змішує обидві крайності. Це прекрасно передала на кадрах наша нова героїня Кендалл Дженнер", – йдеться в дописі.

На обкладинці глянцю Кендалл позувала у чорній довгій шифоновій сукні з прозорої тканини. Під низ стилісти одягнули модель в топ та труси на високій посадці. Її образ доповнили масивні чорні чоботи, а особливої родзинки аутфіту додала нова зачіска.

Модель приміряла чорну перуку каре з гривкою. Завершальним штрихом став макіяж. Візажисти нанесли тіні темних відтінків на повіки, а губи намалювали коричневою помадою.

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Для фотосесії манекенниця приміряла чимало дивакуватих речей. На ній була чорна спідниця з паєтками, білі колготи, чоботи на масивній платформі та підборах, об’ємна сукня з капелюхом, порвані джинси та чоботи-кеди.

Візажисти впродовж зйомки змінювали для Кендалл макіяж кілька разів. Знаменитість позувала перед фотографом з синіми та зеленими повіками та з губами намальованими чорною помадою.

Варто зазначити, що такі образи сподобалися не всім користувачам інстаграму. Деякі висловлювали своє відверте обурення. В коментарях підписники писали, що образи Кендалл Дженер схожі на опудала, і робити такі фото для журналу просто жахливо.



Кендалл Дженнер у зйомці для Vogue Spain / Фото з інстаграму



Кендалл Дженнер у зйомці для Vogue Spain / Фото з інстаграму



Кендалл Дженнер у зйомці для Vogue Spain / Фото з інстаграму



Кендалл Дженнер у зйомці для Vogue Spain / Фото з інстаграму



Кендалл Дженнер у зйомці для Vogue Spain / Фото з інстаграму