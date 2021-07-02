Кендалл Дженнер здійснила ефектний вихід у топі та високих чоботах: фото блискучого образу

25-річна американська модель Кендалл Дженнер прилетіла у Париж на показ осінньо-зимової колекції бренду Jacquemus. Перед початком шоу стрітстайл-фотографи зазнімкували знаменитість у вражаючому образі. Кендалл приміряла розкішний чорний аутфіт, який чудово підійде для літніх прогулянок.

Кендалл Дженнер є однією з найпопулярніших моделей світу, тож всі модниці рівняються на її стиль і намагаються повторити стильний вихід.

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Манекенниця має відмінний смак в одязі, демонструючи це під час кожного публічного виходу. У Франції представниця клану Кардашян-Дженнер вкотре підкорила усіх ефектним аутфітом.

Образ Кендалл Дженнер

Перед пресою та фотографами модель постала в образі з попередньої колекції Симона Порта Жакмюса. Знаменитість одягнула короткий трикотажний топ з глибоким вирізом у зоні декольте, доповнивши його атласною спідницею з лямкою на талії та розрізом на нозі.

У дощову паризьку погоду довершити аутфіт Кендалл вирішила чорними чоботами на підборах з квадратним носком та мінімалістичною сумкою. Відкритий живіт та оголені ноги додавали образу ефектності та сексуальності.

Кендалл розпустила волосся, намалювала губи ніжно-рожевим блиском та одягнула свій улюблений аксесуар – чорні сонцезахисні окуляри.



Бездоганний образ Кендалл Дженнер / Фото з інстаграму Just Jared