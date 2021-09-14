Успішна модель з сімейства Кардашян-Дженнер на відміну від сестри Кім, не стала прикривати своє тіло, а навпаки – повністю постала перед гостями у прозорій сукні. Втім вбрання Кендалл зовсім не вульгарне, воно неймовірно красиве, а інкрустовані кристали по всій довжині додають йому особливого шику.

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Образ Кендалл Дженнер

Знаменитість одягнула сукню-русалку на тонких бретелях, яку доповнювали пагони з каменів. Виріб з прозорої тканини під низом оздоблений бежевим корсетом та бікіні. Кутюрна сукня розшита тисячами кристалів, які виблискували під спалахом фотокамер.

Сукня в зоні декольте довершена бахромою та прозорими рукавичками кремового відтінку. Також вдалим доповненням до виробу стало масивне кольє на шиї Образ Кендалл Дженнер доповнювали мінімалістичні босоніжки на зав’язках світло-кремового кольору.

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Цілком достатній образ модель не довершувала жодними прикрасами. Вона зачесала волосся в пучок, а на обличчі зробила ніжний макіяж. Візажисти підкреслили погляд золотистими тінями, а губи – рожевою помадою.



Розкішний образ Кендалл Дженнер / Фото з Getty Images



Розкішний образ Кендалл Дженнер / Фото з Getty Images