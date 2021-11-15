Кендалл Дженнер захопила стильною фотосесією для глянцю Vogue Germany: дивовижні світлини

Знаменита 26-річна американська модель Кендалл Дженнер знялася у модній фотосесії для німецького глянцю Vogue. Представниця клану Кардашян-Дженнер стала головною героїнею останнього випуску в році та прикрасила собою обкладинку глянцю.

За ефектну обкладинку та стильну фотосесію для грудневого номера відповідав фотограф Ден Мартенсен. Зірка приміряла вбрання від Celine, Givenchy та Chanel.

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У грудневому номері Кендалл показує свою природну сторону. Візажист Бенджамін Пакі відповідав за невимушений зовнішній вигляд моделі.

На обкладинці глянцю Кендалл позувала у молочній трикотажній сукні з вирізами від бренду Longchamp. Редактори видання вирішили показати читачам, що в’язані сукні – найпопулярніший зимовий тренд від класичних силуетів до дизайнів з вирізами.



Кендалл Дженнер знялася для Vogue Germany / Фото з інстаграму моделі

Зірка також приміряла чорно-білий топ та сині мішкуваті джинси від Celine, купальник з еластичного трикотажу від Chanel та темно-сині стрейчеві джинси від Louis Vuitton. Ден Мартенсен зробив стильні кадри для Кендалл в гамаку, на пляжі та навіть в ліжку.



Кендалл Дженнер знялася для Vogue Germany / Фото з інстаграму моделі



Кендалл Дженнер знялася для Vogue Germany / Фото з інстаграму моделі



Кендалл Дженнер знялася для Vogue Germany / Фото з інстаграму моделі



Кендалл Дженнер знялася для Vogue Germany / Фото з інстаграму моделі



Кендалл Дженнер знялася для Vogue Germany / Фото з інстаграму моделі