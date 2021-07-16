Кендалл Дженнер вийшла в світ з сумкою Bottega Veneta XXL, яку скоро будуть носити всі: фото

Популярна 25-річна модель Кендалл Дженнер вражає мережу своїми бездоганними аутфітами. Знаменитість вирушила у справах в стильному образі, який доповнила габаритною сумкою Bottega Veneta, яку зовсім скоро захочуть придбати всі.

Стилісти зазначають, що гіпероб’ємний плетений шопер – головний мастхев осіннього сезону. Тепер мікросумки Bottega Veneta The Mini Jodie, які носять всі інфлюенсери та Jacquemus Le Chiquito замінять великі сумки. Безумно, ці вироби надзвичайно красиві, однак зовсім непрактичні.

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Кендалл Дженнер на своєму прикладі показала, який аутфіт можна застосувати під час осінньої прогулянки та яку сумку варто взяти з собою.

Образ Кендалл Дженнер

Манекенниця одягнула білу футболку з червоним принтом. Зверху вона накинула двоколірний жакет розміру оверсайз. Одна частина виробу забарвлена в темно-сірий колір в тонку смужку, інша – в світло-сірий колір в тонку клітинку.

Модель доповнила образ чорними класичними штанами. Кендалл приміряла чорні сланці та довершила образ об’ємною сумкою-тоут, що більша в 10 разів від популярної The Mini Jodie.

Знаменитість зав’язала волосся в крабик, випустивши декілька пасм спереду. Її образ доповнювали мінімалістичні сережки-кільця та чорні сонцезахисні окуляри. Губи Кендалл намалювала рожевим блиском.



Стильний образ Кендалл Дженнер / Copyright



Стильний образ Кендалл Дженнер / Copyright



Стильний образ Кендалл Дженнер / Copyright