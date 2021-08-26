Кендалл Дженнер дефілює подіумами найвідоміших брендів світу, позує у фотосесіях для глянців, знімається для обкладинок журналів та бере участь у різноманітних рекламних кампаніях. Вона є однією з найзатребуваніших моделей сучасності, втім вміє знаходити час і на роботу, і на відпочинок.

Партнерський матеріал Найреалістичніший настінний електрокамін з кристалами Ignite XL від ірландської компанії Dimplex

Публікація знаменитості зібрала майже 9 мільйонів вподобань. На морську прогулянку яхтою Кендалл одягнула трикотажне плаття салатового кольору довжини максі з накладними "бедрами". Ця сукня стала фінальною у весняно-літній колекції 2021 року Даніеля Лі для Bottega Veneta.

На показі її презентувала британська манекенниця Адвоа Абоа, а тепер бездоганний виріб приміряла Кендалл. Ця трикотажна сукня – ідеальний варіант, аби підкреслити струнку фігуру. Сукня оздоблена бахромою навколо масивного вирізу в зоні декольте, яка додає ще більшої родзинки.

Важливо дотримуватись вишуканого стилю не тільки в одязі, але й інтер’єрі. Допоможуть вам у цьому електрокаміни Dimplex. Виробники подбали не тільки про їхню якість і безпечність, але й про дизайн, який ідеально доповнить вигляд вашого помешкання.

Свій незвичний образ Кайлі доповнила мінімалістичними золотими сережками та браслетом. Волосся модель розпустила, а на обличчі зробила природний макіяж. На усіх світлинах представниця сімейства Кардашян-Дженнер позує неперевершено.



Розкішний образ Кендалл Дженнер / Фото з інстаграму моделі



Розкішний образ Кендалл Дженнер / Фото з інстаграму моделі



Розкішний образ Кендалл Дженнер / Фото з інстаграму моделі