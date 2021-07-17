Знаменитість опублікувала у своєму інстаграмі кілька світлин у красивому одязі. В дописі Кендалл зазначила, що це її ексклюзивна колекція для німецького онлайн-ритейлера, яка поступить в продаж 25 липня.

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Колекція одягу повністю відображає стиль американської моделі. Вбрання створене з лаконічних елементів гардеробу, які підійдуть для неспішної прогулянки та літніх вечірок. Кендалл представила базову футболку з велосипедками, помаранчевий купальник, трикотажний літній костюм, чорні штани-палаццо, обтислу червону мінісукню та вкорочену куртку.

Розмірна сітка виробів починається з розміру XS та закінчується виробами розміру XXL. Ціни стартують від 40 до 80 євро.

Я люблю базовий одяг. Ви можете поєднати кожен предмет колекції, як разом, так і окремо. Кожен елемент гардероба нумерується відповідно до мого дня народження – 11/03,

– сказала Дженнер на фотосесії колекції в Лос-Анджелесі.

Німецький ритейлер також планує запросити Кендалл Дженнер до створення осінньо-зимової колекції.

Раніше Кендалл Дженнер вже створювала вбрання разом зі своєю сестрою Кайлі. Інфлюенсерки запустили капсульну колекцію футболок натхненних вінтажною модою. Бренд сестер Дженнер Kendall + Kylie пропонував прихильникам не лише одяг, але й шкіряні аксесуари, взуття, окуляри і капелюхи.

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