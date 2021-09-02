Кендалл Дженнер стала креативним директором онлайн-ритейлера FWRD: бездоганна зйомка кампейну

Американська супермодель Кендалл Дженнер стала креативною директоркою онлайн-ритейлера FWRD, що розташований в Каліфорнії. На сайті представлені модні бренди люксового сегменту.

Знаменитість буде відповідати за візуальну частину сайту та курувати власні дизайнерські добірки, куди увійшли речі від брендів Acne Studios, Bottega Veneta, The Row и Balenciaga.

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Офіційно на посаду Кендалл приступить 8 вересня, під час Тижня моди у Нью-Йорку.

"Я зробила ще один крок на своєму шляху в моді, де можу працювати з брендами та їхніми креативними директорами, яких люблю і поважаю. Тепер я маю чудову можливість застосувати на практиці те, що вже знаю, і буду дізнаватися ще більше", – заявила Кендалл.

Знаменитість також зазначила, що хоче приділити особливу увагу молодим та незалежним дизайнерам.

Важливо дотримуватись вишуканого стилю не тільки в одязі, але й інтер’єрі. Допоможуть вам у цьому електрокаміниВиробники подбали не тільки про їхню якість і безпечність, але й про дизайн, який ідеально доповнить вигляд вашого помешкання. Для рекламної кампанії Кендалл Дженнер вже встигла приміряти новинки з осінньо-зимової колекції. Над новою зйомкою працював фотограф Глен Лачфорд і стиліст Карлос Назаріо.

Супермодель позувала у чорному тренчі, чорних чоботах козаках, білосніжних штанних костюмах та елегантній вечірній сукні.

На ютуб-каналі з’явився відеоролик зі зйомок, на яких Кендалл та інші моделі приміряли цікаві аутфіти для нової рекламної кампанії.



Кендалл Дженнер в рекламній кампанії FWRD / Фото з сайту бренду



Кендалл Дженнер в рекламній кампанії FWRD / Фото з сайту бренду



Кендалл Дженнер в рекламній кампанії FWRD / Фото з сайту бренду



Кендалл Дженнер в рекламній кампанії FWRD / Фото з сайту бренду



Кендалл Дженнер в рекламній кампанії FWRD / Фото з сайту бренду