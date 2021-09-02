Знаменитість буде відповідати за візуальну частину сайту та курувати власні дизайнерські добірки, куди увійшли речі від брендів Acne Studios, Bottega Veneta, The Row и Balenciaga. Партнерський матеріал Створюємо затишок: 5D електрокаміни преміумкласу Opti-V з ефектом потріскування полін

Офіційно на посаду Кендалл приступить 8 вересня, під час Тижня моди у Нью-Йорку.

"Я зробила ще один крок на своєму шляху в моді, де можу працювати з брендами та їхніми креативними директорами, яких люблю і поважаю. Тепер я маю чудову можливість застосувати на практиці те, що вже знаю, і буду дізнаватися ще більше", – заявила Кендалл.

Знаменитість також зазначила, що хоче приділити особливу увагу молодим та незалежним дизайнерам. Важливо дотримуватись вишуканого стилю не тільки в одязі, але й інтер’єрі. Допоможуть вам у цьому електрокаміни Dimplex. Виробники подбали не тільки про їхню якість і безпечність, але й про дизайн, який ідеально доповнить вигляд вашого помешкання.

Для рекламної кампанії Кендалл Дженнер вже встигла приміряти новинки з осінньо-зимової колекції. Над новою зйомкою працював фотограф Глен Лачфорд і стиліст Карлос Назаріо.

Супермодель позувала у чорному тренчі, чорних чоботах козаках, білосніжних штанних костюмах та елегантній вечірній сукні.