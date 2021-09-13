Кендалл Дженнер прийшла на вечірку в чорній сукні з пухом: ефектний вихід

На початку вересня стало відомо, що американська супермодель Кендалл Дженнер директоркою онлайн-ритейлера FWRD, що розташований в Каліфорнії. 12 вересня знаменитість прийшла на вечірку та відсвяткувала свою роль в образі total black.

Відтепер знаменитість буде відповідати за візуальну частину сайту та курувати власні дизайнерські добірки, куди увійшли речі від брендів Acne Studios, Bottega Veneta, The Row и Balenciaga.

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"Я зробила ще один крок на своєму шляху в моді, де можу працювати з брендами та їхніми креативними директорами, яких люблю і поважаю. Тепер я маю чудову можливість застосувати на практиці те, що вже знаю, і буду дізнаватися ще більше", – заявила Кендалл.

Під час Тижня моди у Нью-Йорку відбулася вечірка онлайн-ритейлера FWRD. Новоспечена креативна директорка бренду Кендалл Дженнер прийшла на важливу подію разом зі своїм бойфрендом Девіном Букером.

Образ Кендалл Дженнер

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Для походу в ресторан модель одягнула шовкову коротку сукню на бретельках з пуховою вставкою зверху та знизу. Образ вона доповнила чорними колготками та мінімалістичними босоніжками.

Волосся манекенниця випрямила та довершила аутфіт чорною маленькою сумкою та захисною маскою, без якої вона не виходить на вулиці від початку пандемії.

Хлопець Кендалл приміряв трендовий образ. Він одягнув стильну подвійну сорочку на довгий та короткий рукав, чорні штани та броги.



Образ Кендалл Дженнер для вечірки / Фото з інстаграму Just Jared



Образ Кендалл Дженнер для вечірки / Фото з інстаграму Just Jared



Образ Кендалл Дженнер для вечірки / Фото з інстаграму Just Jared