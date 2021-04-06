25-річна американська модель Кендалл Дженнер захопила мережу стильний образом. Знаменитість одягнула розкішну сукню довжини-максі рожевого кольору, яка чудово підійде для літніх прогулянок.

За інстаграм-сторінкою популярної моделі Кендалл Дженнер стежить 158 мільйонів людей, а це означає, що кожним своїм виходом іменита модель задає тренди.

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Останнім часом манекенниця віддає перевагу простому та лаконічному вбранню, тож цього разу продемонструвала ніжну сукню рожевого кольору.

Чарівний образ Кендалл Дженнер

Знаменитість одягнула свою розкішну сукню та зробила декілька стильних кадрів на зеленій галявині біля квітів, поруч з полем для гольфу у Палм-Спрінгс неподалік сімейного будинку в Каліфорнії.

Кендалл обрала для фотосесії довге плаття рожевого кольору принтоване червоними бутонами польових квітів від бренду Rodarte. Виріб оздоблений короткими рукавами-буфами.

Аутфіт знаменитості доповнювали коричневі чоботи-козаки та сонцезахисні окуляри. За матеріалами провідних fashion-глянців, квіткові сукні – тренд літа, тож вже зараз можна уважніше придивитися до схожого виробу, як у Кендалл Дженнер.

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