Іменита модель Кендалл Дженнер нещодавно повернулася з Італії. Там вона відпочивала зі своїм бойфрендом, баскетболістом Девіном Букером. Зараз Кендалл прилетіла у Нью-Йорк на Тиждень моди.

Партнерський матеріал Dimplex Symphony – класичні електрокаміни за доступною ціною

Ввечері папараці підловили закохану пару разом у чорних аутфітах. Девін та Кендалл відправилися на день народження до її друга Фая Хадри. Хадра виступав моделлю для таких брендів, як Moncler і Louis Vuitton, а також він захоплюється музикою.

У мережі колись обговорювали ймовірний роман знаменитості з палестинським хлопцем, втім Кендалл зазначала, що вони просто хороші друзі.

Усі світові зірки знають: робити бездоганні фото для мережі варто на фоні камінів. Тож будьте теж у тренді та обирайте стильні й безпечні електрокаміни Dimplex.

Образ Кендалл Дженнер

Манекенниця одягнула коротке чорне плаття з сатину без брительок, що оголювало її тендітні плечі. Такий виріб дозволив Кендалл показати свої стрункі довгі ноги.

Образ знаменитість доповнила червоними босоніжками та мінімалістичною червоною сумкою на ланцюжку. Модель зібрала волосся в пучок та прикрила обличчя чорною захисною маскою.

Папараці сфотографувала поруч з нею Девіна Букера у сірому світшоті, чорній сорочці на короткий рукав та штанах.



Кендалл Дженнер у чорній сукні / Фото з інстаграму Just Jared



Кендалл Дженнер у чорній сукні / Фото з інстаграму Just Jared