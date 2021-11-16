У Лос-Анджелесі в музейному комплексі Центр Ґетті відбулася щорічна премія InStyle Awards. Минулого року її скасували через пандемію COVID-19, втім вже у 2021 році організатори зібрали під одним дахом зіркових знаменитостей.

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На церемонії нагородження відзначають найталановитіших і наймодніших людей, які виділилися на тлі інших у своїх сферах діяльності. Актриса Мелісса Маккарті здобула премію "Ікона", американська гімнастка Сімона Байлз перемогла у номінації The Original, Майкл Корс отримав нагороду "Кращий дизайнер". Також експерти відзначили перукаря Лону Вігі, візажиста Ніну Парк та модного стиліста Саманту Макміллен.

Серед запрошених гостей була Ель Фаннінг, Ніколь Кідман, Зої Кравіц, Крістіан Лабутен, Різ Візерспун, Міранда Керр.

20-річна Кайя Гербер прийшла на червону доріжку зі своєю зірковою мамою Сінді Кроуфорд. 55-річна модель обрала довгу кольорову сукню з пайєтками від бренду Missoni. Знаменитість доповнила образ бежевими босоніжками.

Манекенниця Кайя Гербер одягнула білу сукню зі стразами від британського бренду Alexander McQueen. Низ плаття був оздоблений сріблястою та синьою довгою бахромою. Модель розпустила волосся та довершила аутфіт прозорими босоніжками на невеликих підборах.



Стильний вихід Кайї Гербер і Сінді Кроуфорд / Фото з Getty Images