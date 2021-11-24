Кайя Гербер стала головною героїнею грудневого глянцю Elle: вражаюча фотосесія

20-річна донька моделі Сінді Кроуфорд знялася для обкладинок глянцю Elle. Кайя Гербер також позувала для грудневої обкладинки у розкішних та навіть відвертих образах.

Знаменитість постала одразу на двох обкладинках. На першому кадрі вона позує у сітчастому боді з голубим пухнастим верхом. Цей виріб створив креативний директор бренду Saint Laurent Ентоні Вакарелло.

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Також манекенниця приміряла знаменитий червоний велюровий костюм від бренду Gucci. Жакет американська модель одягнула на оголене тіло.



Стильна фотосесія Кайї Гербер / Фото з інстаграму art8amby



Стильна фотосесія Кайї Гербер / Фото з інстаграму art8amby

Знаменитість приміряла під час фотосесії сріблястий костюм всіяний паєтками. Такий виріб ідеально підійде для корпоративу та святкування Нового року. Вона також одягнула чорну мінісукню з мереживними вставками на грудях та подолі.



Стильна фотосесія Кайї Гербер / Фото з інстаграму art8amby

Також Кайя Гербер позувала перед фотографом у класичному образі. Вона одягнула білу сорочку з чорним бантом та жакетом. Модель здивувала прихильників і відвертими кадрами. Кайя одягнула крихітний бежевий ліф у чорну сітку в горошок, довершивши аутфіт чокером та штанним костюмом.



Стильна фотосесія Кайї Гербер / Фото з інстаграму art8amby

Окрім цього, на оголене тіло вона одягнула прозору молочну сукню, що всіяна сотнями камінчиків та паєток. Знаменитість продемонструвала тренди сезону, які ще залишатимуться популярними взимку – це шкіряні штани, ботфорти та класичний чорний костюм.



Стильна фотосесія Кайї Гербер / Фото з інстаграму art8amby



Стильна фотосесія Кайї Гербер / Фото з інстаграму art8amby



Стильна фотосесія Кайї Гербер / Фото з інстаграму art8amby



Стильна фотосесія Кайї Гербер / Фото з інстаграму art8amby