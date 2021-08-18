24-річна знаменитість створила окрему інстаграм-сторінку Kylie Swim на яку вже підписалися майже 400 тисяч користувачів. На сторінці Кайлі опублікувала перше фото, зроблене на полароїд.

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Знаменитість позувала перед фотографом у купальнику власного бренду. Мільйонерка одягнула купальник відтінку кубинського заходу сонця.

"Працюю над Kylie Swim, і не можу дочекатися, коли зможу поділитися результатом з вами", – написала Кайлі Дженнер.

Нещодавно інфлюенсерка поділилася фотографіями, на яких можна було побачити палітру майбутньої колекції. Моделі позували у яскраво-жовтому та рожевому купальнику з градієнтом.

Дату повноцінного запуску колекції Кайлі не розсекречує, втім надписи "Скоро буде" запевняють, що не доведеться довго чекати.



Перше фото купальника Кайлі Дженнер / Фото з інстаграму Kylie Swim

Закордонні ЗМІ ще у травні писали, що представниця клану Кардашян-Дженнер планує запустити пляжну лінійку. Тоді підприємниця подала документи на реєстрацію торгових марок Kylie Swim і Kylie Swim By Kylie Jenner у відомство з патентів і товарних знаків США, які дозволяють випускати купальники, одяг, сумки та взуття для пляжу, рушники, надувні круги та інші аксесуари для плавання.

Також молода підприємиця запускає дитячий бренд під назвою Kylie Baby. Мільйонерка подала заявку на реєстрацію товарних знаків Kylie Body і Kylie Hair у 2019 році.

Знаменитість є власницею успішних beauty-лінійок Kylie Cosmetics і Kylie Skin та спільного бренду з сестрою, який випускає одяг Kendall + Kylie.



Нещодавно Кайлі Дженнер випустила "золоту" колекцію натхненну 24-каратним золотом