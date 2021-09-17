Представниця знаменитого телесімейства Кардашян-Дженнер вирушила на прогулянку в досить незвичному для себе образі. Кайлі любить при будь-якій можливості виставляти своє тіло на показ, втім в період свого особливого стану знаменитість вирішила приховати живіт та зробити акцент на незвичному вбранні.

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24-річна мільйонерка приїхала з донечкою Стормі в ресторан. Вона одягнула короткий вінтажний тренч коричневого кольору з потертої шкіри. Тренчкот довершував довгий пояс на талії, який підкреслив її округлий живіт.

На початку вересня Кайлі вирішила довершити образ овечою шапкою-відром бежевого кольору.Також вона вирішила доповнити аутфіт хутряними білими чоботами-унтами з коричневими плямами в коров’ячий принт.

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Кайлі Дженнер дуже любить одягати 3-річну Стормі в красиве вбрання. Вже відтепер вона прищеплює маленькій дівчинці любов до люксового розкішного одягу. Маленька знаменитість Стормі Вебстер поступово завойовує світ моди. У дівчинки в арсеналі іграшок знайдуться дорогі брендові сумки та одяг з останніх колекцій відомих марок.

Знаменитість одягнула дівчинку в джинсовий костюм від Levis, що складався з куртки та мініспідниці. Її образ дрвершували біло-сірі кросівки Nike Air Jordan, які були створені в колаборації з батьком Стормі – Тревісом Скоттом.



Незвичайний образ Кайлі Дженнер / Фото з Getty Images