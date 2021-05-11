За особистою сторінкою Кайлі Дженнер в інстаграмі стежить 231 мільйон прихильників. 23-річна світська левиця кожного разу привертає увагу своїми розкішними образами та диктує тренди модницям зі всього світу.

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Образ Кайлі Дженнер

Зірка реаліті-шоу "Сімейство Кардашян" одягнула костюм салатового кольору з напівпрозорої тканини, який складається з кроп-топу та мініспідниці. Зверху інфлюенсерка одягнула чорний шкіряний тренч.

До свого чарівного образу Кайлі підібрала атласні салатові сабо на підборах від Amina Muaddi та крихітну сумочку жовтого кольору з рожевим пухом та пластиковими ручками. Аутфіт блогерка довершила численними масивними браслетами на руці та срібними сережками.

Довге волосся знаменитість розпустила, накрутивши легкі локони, а деякі пасма волосся вона заплела в тонкі косички. Стильні кадри молода мільйонерка зробила біля свого розкішного оранжевого автомобіля.



Розкішний образ Кайлі Дженнер / Фото з інстаграму



Розкішний образ Кайлі Дженнер / Фото з інстаграму



Розкішний образ Кайлі Дженнер / Elle