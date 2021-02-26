Наймолодша американська бізнесменка Кайлі Дженнер любить публікувати в мережі відверті фото в білизні та свої стильні аутфіти. Цього разу знаменитість похизувалася новою світлиною. Кайлі позувала у жакеті та незвичного фасону чоботах.

Кайлі Дженнер, американська знаменитість та мільйонерка любить хизуватися дорогим люксовим вбранням на своїй особистій сторінці в інстаграмі. Здебільшого Кайлі віддає перевагу вбранню, яке підкреслює її фігуру та оголює частини тіла.

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Модель поділилась зі своєю 217-мільйонною аудиторією сонячним кадром. 23-річна знаменитість позувала у парку з тропічними рослинами у своєму новому аутфіті. Кайлі одягнула кремовий топ, а зверху накинула сірий жакет подовженого крою.

Образ знаменитість доповнила короткими джинсовими шортами, а довершила білими чобітьми на підборах з обрізаним носком. Для прогулянки Дженнер взяла сонцезахисні окуляри, молочну сумку Jacquemus та бежеву сонцезахисну маску.

На одному з кадрів модель позувала зі своєю маленькою сірою собачкою. Публікуючи новий кадр модель написала: "Кайлі + Кевін = любов". Любителька тварин завела 9 за рахунком собаку. Нова світлина Кайлі Дженнер зібрала понад 5 мільйонів вподобань та більше 10 тисяч коментарів.



Кайлі Дженнер показала цікавий аутфіт / Фото з інстаграму



Кайлі Дженнер показала цікавий аутфіт / Фото з інстаграму



Кайлі Дженнер показала цікавий аутфіт / Фото з інстаграму