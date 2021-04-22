Світська левиця Кайлі Дженнер любить епатувати своїми образами. Цього разу молода мільйонерка позувала у стильній сірій сукні, яку доповнила акцентними аксесуарами.

Представниця знаменитого телесімейства Кардашян-Дженнер часто публікує в мережі відверті кадри у білизні чи купальнику. Втім для чергового фото Кайлі постала у досить стильному образі, який довершила акцентними аксесуарами та розкішним взуттям.

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Образ Кайлі Дженнер

Мільйонерка Кайлі Дженнер любить дороге люксове вбрання. У неї величезна колекція найдорожчих сумок, взуття, аксесуарів та косметики, тож для нового кадру знаменитість обрала розкішне вбрання.

Дівчина позувала на камеру у своєму елітному будинку в Лос-Анджелесі. Вона одягнула сіру сукню довжини міді, яку доповнила масивним браслетом з перлин в декілька шарів та чорними сонцезахисними окулярами з білою оправою.

Довговолоса американська зірка накрутила волосся, а губи нафарбувала коричневою помадою. Дженнер доповнила свій образ бездоганним взуттям з гострим носком. Воно було оздоблене такими ж перлинками, як і її браслет.

Прихильники 23-річної знаменитості знають, що вона велика собачниця. Любителька тварин на початку року завела вже 9 собаку. Однак на фото дівчина позувала з собакою своєї сестри. Кендалл Дженнер вже давно завела добермана, але ім’я його тримає в секреті.

21 квітня перед показом колекції Burberry модель зробила декілька кадрів у шкіряному тренчі від Ріккардо Тіші. Поруч з Кендалл позував доберман. Ймовірно, сестри зустрілися та разом дивилися пряму трансляцію британського бренду.



Кайлі Дженнер показала стильний образ / Фото з інстаграму