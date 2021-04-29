Кавові штани та біла сорочка оверсайз: стильний весняний образ Кендалл Дженнер

25-річна американська модель Кендалл Дженнер вчергове захопила мережу стильним образом. Знаменитість з’явилася перед камерами у базовому аутфіті, який ідеально підходить для весняних прогулянок.

Супермодель Кендалл Дженнер настільки популярна, що її інстаграм-сторінка щоразу поповнюється новими шанувальниками. За зіркою стрітстайлу вже стежать 160 мільйонів користувачів, тож кожним своїм виходом іменита модель задає тренди.

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Останнім часом манекенниця віддає перевагу простому та лаконічному вбранню базових кольорів, тож і цього разу обрала для виходу в світ елегантний образ, який можна легко повторити.

Образ Кендалл Дженнер

У своєму інстаграмі знаменитість опублікувала розкішний образ. Вона одягнула білу базову футболку, накинувши зверху сорочку оверсайз білого кольору. Аутфіт довершили кавові штани палаццо з чорним ременем та бежева сумка багет.

Для прогулянки Кендалл обрала мінімалістичні чорні босоніжки на невеликих підборах. Завершальним штрихом стала бежева маска. Модель розпустила волосся та одягнула чорні сонцезахисні окуляри.

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Чарівні образи Кендалл Дженнер