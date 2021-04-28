Катя Сільченко та бренд весільних суконь WONA представили спільну колекцію: вишукані вироби

Українська дизайнерка бренду the COAT Катя Сільченко разом із брендом весільних суконь WONA представили спільну колаборацію святкових виробів для наречених.

Дизайнерки створили колекцію за принципом mix and match. Наречена може обрати не лише один із 16 образів, але й видозмінити його та отримати іншу модль виробу.

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Колекція створена з таких тканин, як мікадо, італійська тафта, шовковий сатин і сітка.

Дизайнерка навіть подбала про квіткове доповнення до суконь, розробивши три букети у стилі колекції: класичний білий з незвичайними горошками, традиційний вінчальний букет із троянд, а також витончений варіант із півоній.

Я завжди мріяла про створення весільної колекції, і коли до мене звернулася Ілона, засновниця WONA, я зрозуміла, що це той самий момент. Можу сказати з упевненістю, що такий весільний дроп ви не знайдете ніде, він повністю відображає мене і ДНК мого бренда,

– зазначила Катя Сільченко.

Для зйомок проєкту Катя Сільченко вирушила до Нью-Йорка. Локаціями стали знакові місця, пов’язані з кінообразами відомих жінок різних епох. Нова колекція буде представлена в бутиках Crystal у Києві та Львові.

Весільна колекція the COAT & WONÁ



Весільна колаборація the COAT & WONÁ / Jet Setter



Весільна колаборація the COAT & WONÁ / Jet Setter



Весільна колаборація the COAT & WONÁ / Jet Setter



Весільна колаборація the COAT & WONÁ / Jet Setter



Весільна колаборація the COAT & WONÁ / Jet Setter



Весільна колаборація the COAT & WONÁ / Jet Setter



Весільна колаборація the COAT & WONÁ / Jet Setter



Весільна колаборація the COAT & WONÁ / Jet Setter



Весільна колаборація the COAT & WONÁ / Jet Setter



Весільна колаборація the COAT & WONÁ / Jet Setter