Катя Сільченко та бренд весільних суконь WONA представили спільну колекцію: вишукані вироби
Українська дизайнерка бренду the COAT Катя Сільченко разом із брендом весільних суконь WONA представили спільну колаборацію святкових виробів для наречених.
Джерело:Jet Setter
Дизайнерки створили колекцію за принципом mix and match. Наречена може обрати не лише один із 16 образів, але й видозмінити його та отримати іншу модль виробу.
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Колекція створена з таких тканин, як мікадо, італійська тафта, шовковий сатин і сітка.
Дизайнерка навіть подбала про квіткове доповнення до суконь, розробивши три букети у стилі колекції: класичний білий з незвичайними горошками, традиційний вінчальний букет із троянд, а також витончений варіант із півоній.
Я завжди мріяла про створення весільної колекції, і коли до мене звернулася Ілона, засновниця WONA, я зрозуміла, що це той самий момент. Можу сказати з упевненістю, що такий весільний дроп ви не знайдете ніде, він повністю відображає мене і ДНК мого бренда,
– зазначила Катя Сільченко.
Для зйомок проєкту Катя Сільченко вирушила до Нью-Йорка. Локаціями стали знакові місця, пов’язані з кінообразами відомих жінок різних епох. Нова колекція буде представлена в бутиках Crystal у Києві та Львові.
Весільна колекція the COAT & WONÁ
Весільна колаборація the COAT & WONÁ / Jet Setter
Весільна колаборація the COAT & WONÁ / Jet Setter
Весільна колаборація the COAT & WONÁ / Jet Setter
Весільна колаборація the COAT & WONÁ / Jet Setter
Весільна колаборація the COAT & WONÁ / Jet Setter
Весільна колаборація the COAT & WONÁ / Jet Setter
Весільна колаборація the COAT & WONÁ / Jet Setter
Весільна колаборація the COAT & WONÁ / Jet Setter
Весільна колаборація the COAT & WONÁ / Jet Setter
Весільна колаборація the COAT & WONÁ / Jet Setter
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