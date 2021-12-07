Катя Осадча вчить створювати багатошарований аутфіт: стильні фото

Популярна українська телеведуча Катя Осадча часто тішить фанатів цікавими образами зі зйомок та особистого життя. В останньому дописі знаменитість показала стильний аутфіт.

За образами Катерини Осадчої слідкує ціла команда стилістів та візажистів "Світського життя". Для публічних виходів та інтерв’ю з зірками знаменитість приміряє розкішні аутфіти з капелюшками, а от в особистому житті віддає перевагу комфортному вбранню.

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Під час презентації нової колекції з Андре Таном телеведуча розповіла, що комфорт став для неї головним критерієм вибору повсякденного одягу. Катя Осадча любить такі речі, в яких може почувати себе зручно.

У дописі на своїй особистій сторінці в інстаграмі зірка опублікувала привітання з іменинами Катерини та показала кілька світлин у багатошаровому аутфіті, які зробила восени.

Образ Катерини Осадчої

Телеведуча приміряла білу базову футболку та джинси такого ж кольору. Зверху вона одягнула сіру сорочку оверсайз, яку доповнила зверху персиковим светром.

Зірки стрітстайлу досить часто застосовують такий стилістичний прийом. Светр вони одягають навіть поверх тренчів чи пальт. Виглядає таке багатошарове поєднання дуже цікаво і стильно.

Катя розпустила волосся та вклала його у локони, на обличчі зробила природний макіяж та доповнила аутфіт сережками-кільцями та браслетами Cartier.



Модний образ Каті Осадчої / Фото з Getty Images



Модний образ Каті Осадчої / Фото з Getty Images



Модний образ Каті Осадчої / Фото з Getty Images