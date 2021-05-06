Катя Осадча приміряла 8 розкішних образів зі спільної колекції з Андре Таном: чарівні кадри

5 травня відомий український дизайнер Андре Тан та популярна телеведуча Катя Осадча анонсували в мережі вихід їхньої спільної колекції одягу. Модельєр вирішив більше розповісти про створення колекції, а також показав неймовірні образи Каті Осадчої з нової колекції.

На своїй особистій сторінці в інстаграмі Андре Тан розповів, що при створенні одягу, вони відштовхувалися не від сценічного образу Каті Осадчої, а від її персонального стилю. У колекції немає вечірніх суконь з пір’ями та стразами.

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Перед дизайнером стояло завдання створити речі, в яких телеведучій було б комфортно проводити час з сім'єю і друзями. Не на світських заходах, а вдома – на природі, у відпустці.

У колекцію Andre Tan x Катя Осадча увійшли романтичні сукні з рукавами-воланами і блузки з делікатним мереживом, що нагадують українські вишиванки, штани-палаццо з високою посадкою, лаконічні комбінезони та штанні костюми, а також капелюхи і обруч з бантом – знакові аксесуари в гардеробі Каті .

Модельєр зауважив, що всі речі виконані з екологічних матеріалів: органічної бавовни, льону, інноваційних тканин з переробленого цукрового очерету, стебел рису, гілок бананів і ананасового листя. Головний колір колекції – білий.

«Наша спільна з Андре колекція – це образи поза часом, натхненні нашою культурою і традиціями. Мій повсякденний літній гардероб – це сукні, штани, шорти, блузи світлих відтінків з натуральних тканин, які я ношу не одне літо. Кожна сукня пов'язана з подорожжю, безтурботною відпусткою і морськими пригодами. У цих образах можна піти на пляж, а після виявитися на зустрічі з друзями або на вечірці-пікніку. І я б дуже хотіла, щоб речі з нашої колекції залишилися в гардеробах українок надовго", – зазначила Катя Осадча.



Телеведуча позує у вбранні зі спільної колекції з Андре Таном / Фото з інстаграму



Телеведуча позує у вбранні зі спільної колекції з Андре Таном / Фото з інстаграму



Телеведуча позує у вбранні зі спільної колекції з Андре Таном / Фото з інстаграму



Телеведуча позує у вбранні зі спільної колекції з Андре Таном / Фото з інстаграму



Телеведуча позує у вбранні зі спільної колекції з Андре Таном / Фото з інстаграму



Телеведуча позує у вбранні зі спільної колекції з Андре Таном / Фото з інстаграму



Телеведуча позує у вбранні зі спільної колекції з Андре Таном / Фото з інстаграму



Телеведуча позує у вбранні зі спільної колекції з Андре Таном / Фото з інстаграму

Колекція Andre Tan x Катя Осадча буде представлена ​​в 39 магазинах Andre Tan по всій Україні вже з 13 травня. Нагадаємо, що раніше дизайнер презентував спільну колекцію одягу з головною редакторкою журналу Elle Сонею Забугою та співачкою Олею Поляковою.