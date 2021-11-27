Катя Осадча приміряла в Абу-Дабі бузковий капелюх та атласну мініспідницю: яскравий образ

Українська телеведуча Катя Осадча відправилася у відрядження в сонячне місто Абу-Дабі – столицю Об'єднаних Арабських Еміратів. Там вона показала ефектний образ.

Всю вагітність Катерина працювала. Вона постійно перебувала на зйомках і навіть на останніх тижнях перед пологами продовжувала знімати нові сюжети для глядачів. Після народження синочка Данила телеведуча не втратила запалу до роботи та вчергове полетіла у відрядження.

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38-річна знаменитість відправилася за кордон для зйомок "Світського життя". В елітному готелі Rixos Premium Saadiyat Island зібралося чимало українських знаменитостей. Зараз там відпочиває головна героїня першого сезону "Холостячка" Ксенія Мішина з подругами та ексучасниця гурту "НеАнгели" Слава Камінська з дітьми.

В інстаграм-сторіс Катя Осадча показала деякі фрагменти з інтерв’ю із зірками, а в профіль опублікувала кілька грайливих світлин у яскравому образі. У дописі вона зазначила, що мріє сюди повернутися ще раз.

"Будь чому, що не сподобалось, треба давати другий шанс. Рік тому ми відпочивали в Еміратах і це були перші канікули з яких я поверталась з радістю. Напевно, я більше і не повернулась би в ОАЕ відпочивати, якщо б не відрядження. І ось ми в Абу-Дабі, де неймовірного кольору тепле море, красивий пляж, гостинний готель і нема будівництв. Ми працювали, але я кинула монетку, щоб повернутися зі своєю чоловічою бандою»", – написала Осадча.

Образ Каті Осадчої

Одна з найзнаменитіших українських телеведучих зробила милу фотосесію на узбережжі. Для зйомок Катя Осадча приміряла білосніжний топ, який поєднала з ніжно-рожевою мініспідницею в оранжеві зигзаги.

Стильний аутфіт ведуча доповнила яскравою оранжевою сорочкою, яку зав’язалаl на животі, створивши розслаблений look. Катя Осадча розпустила волосся та доповнила образ ефектним головним убором – бузковим капелюхом у морському стилі.



Яскравий образ Каті Осадчої / Фото з інстаграму телеведучої



Яскравий образ Каті Осадчої / Фото з інстаграму телеведучої