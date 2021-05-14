Моделі в білих романтичних сукнях та лаконічних стильних костюмах дефілювали поміж декорацій з різнокольоровими тюльпанами. Локацію в парку обрали не випадково, адже всі речі в колекції виконані з екологічних матеріалів, тобто, з мінімальною шкодою для довкілля.

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Раніше дизайнер розповідав у своєму інстаграмі, що для створення одягу використав органічну бавовну, льон та інноваційні тканини з переробленого цукрового очерету, стебел рису, гілок бананів і ананасового листя.

Коли ми почали думати над локацією для показу, то швидко зрозуміли, що це має бути на відкритому повітрі, серед квітів, щоб підкреслити легкий літній настрій колекції. Продемонструвати, як органічно всі ці речі виглядають на природі,

– розповіла Катя Осадча.

Андре Тан заявив, що під час створення спільної колекції повністю довірився телеведучій. За його словами, Катя – людина з бездоганним смаком. Вона точно знає, що носять наймодніші дівчата світу і сама вона є амбасадоркою української моди у світі. Саме тому в їхній спільній колекції простежуються національні мотиви, переосмисленні крізь призму сучасних трендів.

У колекції представлено чимало головних уборів: широкополі солом'яні капелюхи, косинки і обручі з бантами — знакові аксесуари в гардеробі Каті Осадчої.



Катя Осадча та Андре Тан презентували спільну колекцію / Фото з інстаграму



Катя Осадча та Андре Тан презентували спільну колекцію / Фото з інстаграму



Катя Осадча та Андре Тан презентували спільну колекцію / Фото з інстаграму



Катя Осадча та Андре Тан презентували спільну колекцію / Фото з інстаграму



Катя Осадча та Андре Тан презентували спільну колекцію / Фото з інстаграму



Катя Осадча та Андре Тан презентували спільну колекцію / Фото з інстаграму

Привітати Андре Тана та Катю Осадчу прийшли Соня Плакидюк, Анна Різатдінова, Леся Нікітюк, Ірина Данилевська, Поліна Неня, Валентина Хомайко, Ілона Гвоздьова, Ірина Турбаєвська, Степан Казанін, Олексій Гончаренко та інші зірки зі світу моди, спорту і шоу-бізнесу.

Показу літньої колекції під сонцем завадив дощ, втім телеведуча не засмутилася.

"Травнева погода нас трошки підвела, але будемо вважати, що це було випробування на міцність і ми продемонстрували, що наші сукні та костюми мають чудовий вигляд не тільки на сонячному морському узбережжі, а й в дощовому Києві", – зазначила телеведуча.



Гості показу спільної колекції Андре Тана та Каті Осадчої / Фото з прес-служби



Гості показу спільної колекції Андре Тана та Каті Осадчої / Фото з прес-служби



Гості показу спільної колекції Андре Тана та Каті Осадчої / Фото з прес-служби



Гості показу спільної колекції Андре Тана та Каті Осадчої / Фото з прес-служби



Гості показу спільної колекції Андре Тана та Каті Осадчої / Фото з прес-служби