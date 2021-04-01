Катерина Кухар створила шовкові балетні спідниці з дизайнером Lyalya Sogomonyan: фото

Українська прима-балерина Катерина Кухар володіє бездоганним відчуттям стилю, тож вирішила спробувати свої сили в новій індустрії. Знаменитість спільно з дизайнером Lyalya Sogomonyan представила весняні танцювальні спідниці.

Капсульна колекція спідниць досить різноманітна та кольорова, йдеться у прес-службі. Особливість танцювальних спідниць полягає у їхньому крої, який наділяє їх легкістю та невагомістю.

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Катерина Кухар зазначила, що одеська дизайнерка Ляля Согомонян є великою шанувальницею балетного мистецтва.

"Якось вона прийшла з донькою до мене на спектакль, а згодом спеціально для мене створила дві унікальні спідниці з шифону та шовку. Подібну якість тканин я бачила тільки один раз в Сеулі. Ця якість дозволяє залишати м'який шлейф рухів, спідниця немов дихає з артистом і ширяє в повітрі, а не падає каменем", – розповіла прима-балерина.

Українська знаменитість до балетного одягу ставиться дуже уважно, адже балерині важливо, щоб в одязі було не лише комфортно, але й естетично привабливо.

"Наш одяг схожий на колір крил у метеликів – підкреслює індивідуальність кожного. Одягаючи спідниці від Lyalya, я чула багато приємних відгуків від колег і мені захотілося поділитися красою з іншими, я почала роздумувати над кольоровою гамою. Я запропонувала Lyalya створити капсульну колекцію спідниць, з незвичайним колірним рішенням, щоб при русі спідниця нагадувала крила метелика", – розповіла Катерина Кухар.

Дизайнерка Ляля Согомонян зробила такий крій, який при русі спідниці відтворює ілюзію помаху крил метелика. Вона зазначила, що деякі спідниці прикрашені вручну камінням Swarovski, а деякі унікальним принтом – балеринами.

Як барвисті крила метелика, колекція сповнена весняної кольорової гами, таких забарвлень і тонів немає у інших дизайнерів,

– зазначила українська дизайнерка одягу.

Капсульна колекція спідниць від Катерини Кухар та Лялі Согомонян



Капсульна колекція танцювальних спідниць



Капсульна колекція танцювальних спідниць



Капсульна колекція танцювальних спідниць



Капсульна колекція танцювальних спідниць



Капсульна колекція танцювальних спідниць



Капсульна колекція танцювальних спідниць



Капсульна колекція танцювальних спідниць



Капсульна колекція танцювальних спідниць



Капсульна колекція танцювальних спідниць



Капсульна колекція танцювальних спідниць