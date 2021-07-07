Карла Бруні виблискувала на Каннському кінофестивалі у голубій сукні Celine: фото

Французька співачка, модель, дружина колишнього президента Франції Ніколя Саркозі Карла Бруні не обійшла стороною Каннський кінофестиваль. На головну вечірку року знаменитість одягнула розкішну сукню, яка привернула увагу всіх фотографів.

Колишня перша леді Франції у свої 53 роки може дати фору будь-яким модницям. Знаменитість любить з’являтися на світських заходах та приковувати до себе увагу преси.

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У перший день Каннського кінофестивалю Карла Бруні виблискувала у розкішній сукні, про яку пишуть всі модні видання.

Колишня модель вкотре довела, що має чудовий смак в одязі. На червону доріжку Карла обрала довгу сукню на одне плече з глибоким вирізом на нозі від бренду Celine. Голуба сукня, що розшита скляними бусинками вдало підкреслила струнку фігуру знаменитості.

До сукні Карла Бруні підібрала сріблясті босоніжки з квадратним носком та мінімалістичний клатч. Знаменитість завітала на подію з розпущеним волоссям, зробивши легкі локони.

Візажисти підвели повіки чорними стрілками, а губи намалювали нюдовою помадою. Свій розкішний аутфіт Карла довершила коштовним масивним браслетом на руці.



Розкішний образ Карли Бруні / Фото з інстаграму Iconic Models



Розкішний образ Карли Бруні / Фото з інстаграму Iconic Models