Колишня перша леді Франції у свої 53 роки може дати фору будь-яким модницям. Знаменитість любить з’являтися на світських заходах та приковувати до себе увагу преси.

Зверніть увагу Кендіс Сванепул вразила розкішним комбінезоном на червоній доріжці Каннського кінофестивалю

У перший день Каннського кінофестивалю Карла Бруні виблискувала у розкішній сукні, про яку пишуть всі модні видання.

Колишня модель вкотре довела, що має чудовий смак в одязі. На червону доріжку Карла обрала довгу сукню на одне плече з глибоким вирізом на нозі від бренду Celine. Голуба сукня, що розшита скляними бусинками вдало підкреслила струнку фігуру знаменитості.

До сукні Карла Бруні підібрала сріблясті босоніжки з квадратним носком та мінімалістичний клатч. Знаменитість завітала на подію з розпущеним волоссям, зробивши легкі локони.

Візажисти підвели повіки чорними стрілками, а губи намалювали нюдовою помадою. Свій розкішний аутфіт Карла довершила коштовним масивним браслетом на руці.



Розкішний образ Карли Бруні / Фото з інстаграму Iconic Models



Розкішний образ Карли Бруні / Фото з інстаграму Iconic Models