Карла Бруні, Ірина Шейк та Карді Бі: найрозкішніші образи знаменитостей на виставці Тьєрі Мюглер

У музеї декоративних мистецтв у Парижі відкрилася масштабна виставка робіт модельєра Тьєрі Мюглера. Для відвідувачів вона відкриється у четвер, 30 вересня, втім напередодні її відвідали світові знаменитості в розкішних аутфітах.

До експозиції Thierry Mugler, Couturissime увійшло 150 предметів з колекції Тьєрі Мюглера з 1977 по 2014 рік. Окрім власних речей, дизайнер також надав музею у розпорядження свої ескізи і матеріали, зібрані в роботі над колекціями, а також архівні знімки, зроблені фотографами Гельмутом Ньютоном та іншими.

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На відкриття виставки завітали найбільші прихильниці дизайнера – Ірина Шейк і Карді Бі. Остання здійснила свій перший вихід після народження дитини. Вона приміряла червону кутюрну сукню з пір’ям, стразами та вишивкою 1994 року.



Карді Бі – одна із улюблениць Тьєрі Мюглера / Фото з інстаграму

Дивіться серію світлин сукні Карді Бі:

Ірина Шейк прийшла у вантажній сукні з паєток 1997 року, яку презентувала на подіумі Джеррі Голл. У своєму інстаграмі модель навіть показала туфлі, в яких 24 роки тому виходила Голл. На їх внутрішній поверхні була прикріплена інформація, що вони призначалися саме для її фінального виходу.

Моя дорога Ірина, дякую тобі, що принесла в цей світ радість і красу. Блакитні діаманти – найміцніші і найчистіші! Тонути в твоїх очах – чарівний сон наяву! Люблю тебе,

– написав дизайнер в коментарі під світлиною.



Ірина Шейк – одна із улюблениць Тьєрі Мюглера / Фото з інстаграму

Серед багатьох знаменитостей на виставку також завітала французька співачка Карла Бруні, дизайнерка Аміна Муадді, супермодель Алессандра Амбросіо, манекенниця Тіна Кунакі та інші.

Фото і відео з виставки дивіться у серії кадрів:



Алессандра Амбросіо на виставці у Парижі / Фото з інстаграму



Тіна Кунакі на виставці у Парижі / Фото з інстаграму



Аміна Муадді на виставці у Парижі / Фото з інстаграму

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