Кара Делевінь знялася у розкішній рекламі ювелірної колекції Dior: чарівні кадри
Модний будинок Dior під керівництвом ювелірної майстрині Віктуар де Кастеллан запустив лінію годинників та ювелірних виробів. Головною героїнею рекламної кампанії стала британська акторка та модель Кара Делевінь.
Джерело:інстаграм Dior
Креативна директорка ювелірного напрямку вирішила поекспериментувати з формами у новій колекції та запросила стати обличчям відому знаменитість. 28-річна акторка знялася для рекламних портретів, які робив британський фотограф Девід Сімс.
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На кадрах Делевінь демонструє кільця, браслети, сережки та годинники з нової колекції Gem Dior. За словами де Кастеллан, робота над колекцією стала для неї і майстрів ательє справжнім викликом.
Ювелірна майстриня створила годинник восьмикутної форми, корпус якого натхненний формами новоутворень мінералів в природі, а конкретно – грубого турмаліну.
Джерелом натхнення при створенні дизайну браслета став спосіб Крістіана Діора закріплювати шматки тканини під час показів від кутюр на папері.
Сережки, кільця та браслети створені з жовтого, білого та рожевого золота. Вони інкрустовані безбарвними дрібними діамантами та доповнені шматками бірюзи, малахіту, лазуриту та каменем тигрового ока.
У нову ювелірну лінійку Gem Dior увійшло 7 моделей годинників та 11 різних прикрас. Віктуар де Кастеллан висловила свою любов Крістіану Діору через незвичні форми у виробах та рідкісні матеріали.
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