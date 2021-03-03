Модний будинок Dior під керівництвом ювелірної майстрині Віктуар де Кастеллан запустив лінію годинників та ювелірних виробів. Головною героїнею рекламної кампанії стала британська акторка та модель Кара Делевінь.

Креативна директорка ювелірного напрямку вирішила поекспериментувати з формами у новій колекції та запросила стати обличчям відому знаменитість. 28-річна акторка знялася для рекламних портретів, які робив британський фотограф Девід Сімс.

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На кадрах Делевінь демонструє кільця, браслети, сережки та годинники з нової колекції Gem Dior. За словами де Кастеллан, робота над колекцією стала для неї і майстрів ательє справжнім викликом.

Ювелірна майстриня створила годинник восьмикутної форми, корпус якого натхненний формами новоутворень мінералів в природі, а конкретно – грубого турмаліну.

Джерелом натхнення при створенні дизайну браслета став спосіб Крістіана Діора закріплювати шматки тканини під час показів від кутюр на папері.

Сережки, кільця та браслети створені з жовтого, білого та рожевого золота. Вони інкрустовані безбарвними дрібними діамантами та доповнені шматками бірюзи, малахіту, лазуриту та каменем тигрового ока.

У нову ювелірну лінійку Gem Dior увійшло 7 моделей годинників та 11 різних прикрас. Віктуар де Кастеллан висловила свою любов Крістіану Діору через незвичні форми у виробах та рідкісні матеріали.