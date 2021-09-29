Кара Делевінь приміряла кутюрні сукні з нової колекції Christian Dior для глянцю Vogue Japan
Джерело:інстаграм art8amby
Відома британська супермодель, зірка фільму "Загін самогубців" Кара Делевінь знялася у неймовірній фотосесії для японського глянцю Vogue. Знаменитість стала головною героїнею номера, позуючи для обкладинки жовтневого номера.
29-річна акторка приміряла для фантастичної зйомки вбрання з нової колекції французького Модного будинку Christian Dior. Авторкою фотосесії стала Камілла Арканс.
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На обкладинці глянцю Кара Делевінь позувала у розкішній сукні із тюлю, оздобленій довжелезним шлейфом. Кутюрне плаття прикрашене мінімалістичними квітами. Акторка позувала перед камерою зі спущеною на обличчя фатою.
Зйомки проходили у старовинному маєтку, озелененому рослинами. Кара одягнула для зйомки бузкову сукню з шифоновою вставкою, плаття з пір’ям та плісировану довгу сукню з накидкою молочного кольору.Усі зірки знають: робити бездоганні фото для мережі варто на фоні камінів. Тож будьте теж у тренді та обирайте стильні й безпечні електрокаміни Dimplex.
Також знаменитість постала перед камерою на веранді особняка у сукні на довгий рукав з горловиною у вікторіанському стилі. На всіх кадрах британка позує із зачесаним хвостом, який довершили темно-фіолетовим бантом.
Акторка приміряла коштовні прикраси від найвідоміших ювелірних марок. Візажисти не перевантажували її образ насиченим макіяжем, тож вона позувала перед камерами лише з намальованими губами світло-коричневою помадою.
Фантастична зйомка для Vogue Japan / Фото з інстаграму art8amby
Фантастична зйомка для Vogue Japan / Фото з інстаграму art8amby
Фантастична зйомка для Vogue Japan / Фото з інстаграму art8amby
Фантастична зйомка для Vogue Japan / Фото з інстаграму art8amby
Фантастична зйомка для Vogue Japan / Фото з інстаграму art8amby
Фантастична зйомка для Vogue Japan / Фото з інстаграму art8amby
Фантастична зйомка для Vogue Japan / Фото з інстаграму art8amby