29-річна акторка приміряла для фантастичної зйомки вбрання з нової колекції французького Модного будинку Christian Dior. Авторкою фотосесії стала Камілла Арканс.

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На обкладинці глянцю Кара Делевінь позувала у розкішній сукні із тюлю, оздобленій довжелезним шлейфом. Кутюрне плаття прикрашене мінімалістичними квітами. Акторка позувала перед камерою зі спущеною на обличчя фатою.

Зйомки проходили у старовинному маєтку, озелененому рослинами. Кара одягнула для зйомки бузкову сукню з шифоновою вставкою, плаття з пір’ям та плісировану довгу сукню з накидкою молочного кольору.

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Також знаменитість постала перед камерою на веранді особняка у сукні на довгий рукав з горловиною у вікторіанському стилі. На всіх кадрах британка позує із зачесаним хвостом, який довершили темно-фіолетовим бантом.

Акторка приміряла коштовні прикраси від найвідоміших ювелірних марок. Візажисти не перевантажували її образ насиченим макіяжем, тож вона позувала перед камерами лише з намальованими губами світло-коричневою помадою.



Фантастична зйомка для Vogue Japan / Фото з інстаграму art8amby



Фантастична зйомка для Vogue Japan / Фото з інстаграму art8amby



Фантастична зйомка для Vogue Japan / Фото з інстаграму art8amby



Фантастична зйомка для Vogue Japan / Фото з інстаграму art8amby



Фантастична зйомка для Vogue Japan / Фото з інстаграму art8amby



Фантастична зйомка для Vogue Japan / Фото з інстаграму art8amby



Фантастична зйомка для Vogue Japan / Фото з інстаграму art8amby