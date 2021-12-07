Капюшон-накидка – новий улюблений тренд зірок на червоних доріжках

Багатьох знаменитостей цього сезону захопив фентезійний світ. Якщо влітку зірки виходили на червону доріжку у відкритих сукнях з розрізами, то з осені почали прикривати голову капюшонами-накидками.

На передовій фентезійного руху опинився серіал "Відьмак", другий сезон якого виходить у грудні. Популярність прогнозують і майбутньому приквелу "Володаря перснів", прем’єра якого відбудеться у 2022 році.

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Особлива увага глядачів до світу фентезі позначилася на сфері моди. Ймовірно, світових знаменитостей захопив образ ельфійки у фільмі "Володар перснів", яку зіграла Лів Тайлер. Усе частіше моделі та акторки з’являються на червоних доріжках у сукнях з капюшонами та накидками, які нагадують костюми героїв культових кінокартин.



Лів Тайлер у фільмі "Володар перснів" / Фото з Vogue

Джемма Чан, яка з’явилася на лондонській прем’єрі фільму Marvel "Вічні" в блискучому вкороченому топі з капюшоном Zuhair Murad. За кілька тижнів Зої Кравіц приміряла малинову сукню від The Row з накидкою-капюшоном.



Виходи зірок у сукнях з капюшонами / Фото з Vogue

Емма Коррін на церемонії вручення "Еммі" одягнула кремово-жовту сукню, рукавички з довгими нігтями та шапку-капор. Розамунд Пайк вразила розкішною сукнею від Dior у схожій шапочці.



Виходи зірок у сукнях з капюшонами / Фото з Vogue



Виходи зірок у сукнях з капюшонами / Фото з Vogue

А от у понеділок, 6 грудня, французька модель Тіна Кунакі твердо довела, що капюшони в сукнях – тренд на червоних доріжках, оскільки красувалася перед камерами у фіолетовій сукні з капюшоном, яка додала особливого шарму.



Виходи зірок у сукнях з капюшонами / Фото з Getty Images