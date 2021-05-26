Капсульний гардероб – це певний набір речей, який охоплює взуття, сумки та інші аксесуари, які ми можемо використовувати для різних життєвих ситуацій.

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Щоб зібрати функціональний літній гардероб, вам потрібно почати з найнеобхіднішого – базового гардероба. Біла футболка, майка, джинси і кросівки ніколи не вийдуть з моди, адже вони є універсальними та чудово доповнять літню капсулу.

Довершити стильний образ вам допоможе трендове взуття, прикраси та аксесуари, популярні головні убори, які додадуть аутфіту помітних акцентів. Розповідаємо вам про одяг, який обов'язково має бути в літньому капсульному гардеробі.

Штанний костюм

Штанний костюм – це елегантний та універсальний виріб, який ідеально підійде для роботи в офісі та вечірньої прогулянки містом. Блакитний, зелений, рожевий та м’ятний кольори підійдуть для теплого літа.

Для того, щоб костюм не виглядав занадто формальним, носіть його з футболкою та кросівками, а для важливих подій лофери замініть босоніжками на підборах.

Джинсова куртка

Зазвичай влітку не треба багато верхнього одягу, однак для холодних літніх ночей, дощової або вітряної погоди – денімова куртка вам надзвичайно пригодиться. Класичний дизайн у розмірі оверсайз доповнить топи, романтичні сукні, шорти, спідниці та джинси.

Cорочка

Сорочка цього сезону особливо актуальна не лише білого базового кольору, але й яскрава зелена чи рожева. Сорочка поєднується практично з усім, тож стане чудовою базою для невимушених образів.

Британська модель Роузі Гантінгтон-Вайтлі сорочку в стилі оверсайз носить з вільними бежевими штанами та босоніжками на низьких підборах. Таку ж стилізацію нещодавно застосувала до свого аутфіту Ельза Госк.

Сандалі та босоніжки з ремінцями

Влітку варто відмовлятися від класичних балеток на користь стильних сандалів. Таке взуття чудово поєднується з сукнями, спідницями, шортами.

Костюм з шортами

Влітку такий комплект особливо знадобиться в теплу погоду. По-перше, виріб з шортами виглядає менш формально, ніж з штанами. По-друге, ви можете зняти жакет і отримати чудовий образ лише у футболці та шортах. Костюм з шортами можна носити з кросівками, мюлями, сабо, босоніжками та сандалями.

Джинси бойфренди

Бойфренди — один з найбільш зручних видів деніму для літа. Завдяки вільному крою вони не сковують рухів. Додати жіночності можна за допомогою ошатної блузи та туфель-човників. Моделі із завищеною талією чудово виглядають в комбінації з блейзерами та кросівками.

Сукня-сорочка

Такий виріб ідеально впишеться для роботи в офісі або прогулянки. Практичний і простий стиль ідеально підходить для того, щоб ви відчували себе легко та елегантно. Задати тон образу можна за допомогою аксесуарів і взуття.

Джинсові шорти

Шорти влітку – незмінний елемент гардероба, з яким можна створити чимало образів. Денім з рваними деталями носіть з базовою футболкою, майкою і жакетом. Шорти з середньою посадкою поєднуйте з вільною сорочкою і кросівками.

У цьому сезоні в тренді об'ємні рукави, і вони відмінно виглядають з парою джинсових шортів з високою талією. Сумка нейтрального кольору, шкіряний ремінь та мінімалістичні прикраси вдало доповнять весь ансамбль.

Білі кросівки

Влітку без зручних білих кросівок просто не обійтися. Це базовий предмет гардероба, який поєднується практично з усім – від джинсів до суконь і костюмів.

Довга сукня

Сукня максі довжини виглядає неймовірно жіночно. Її можна носити з сандалями, босоніжками та кросівками. Довга пляжна сукня – незамінна річ під час літніх канікул на морі.

Зверніть увагу на трендову річ сезону – сукню в квітковий принт. Виріб рожевого кольору на довгий рукав у квіти приміряла відома модель Кендалл Дженнер.