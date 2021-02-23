Українська стилістка Юлія Пеліпас на початку літа 2020 року представила свій власний бренд better. Юлія створює прості, мінімалістичні колекції з перероблених і вінтажних матеріалів. Перший показ колекції better справив на прихильників стилю Пеліпас приголомшливе враження. Цієї весни Fashion Director українського глянцю Vogue cтворила колаборацію з компанією Rika Studios.

Креативна директорка компанії, шведська стилістка, засновниця інді-журналу "Rika" Ульріка Лундгрен разом з Юлією випустили невелику колекцію базових речей. Юлія та Ульріка зшили свої улюблені елементи гардеробу з найкращих матеріалів.

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Fashion-експерти зазначають, що придбавши речі з нової колекції дівчат, ви забезпечите себе не лише стильними елементами гардеробу на весну, але й на кілька років.

Капсульна колекція Юлії Пеліпас та Rika Studios

Одна сорочка поверх іншої

Основна річ міні-колекції – класична сорочка вільного крою, зроблена з органічної бавовни. Кожну сорочку відрізняє особливий крій – занижені плечі і червона буква R, вишита вручну, на лівому манжеті. Сорочки представлені в декількох кольорах. Носити її можна поверх майки зі штанами і шортами замість жакету. Юлія пропонує відразу носити дві сорочки різних кольорів – чорну і хакі. Цей тренд Пеліпас ввела ще 2 роки тому, на Тижні моди в Мілані.



Капсульна колекція better та Rika Studios / Elle

Прямі та довгі джинси

Юлія Пеліпас любить одягати джинси на розмір більші, тож у своїй капсульній колекції представила джинси такого крою, щоб вони ідеально висіли на стегнах та діставали підлоги.

Джинси в цій колекції створені з суміші бавовни та льону в актуальному цієї весни м'ятному кольорі. Їх відрізняє завищена талія і вільний крій, який подовжує силует. Носити таку модель стилісти пропонують з однотонною кремовою футболкою, масивними сандалями і вишуканими прикрасами.



Капсульна колекція better та Rika Studios / Elle

Джемпер тай-дай

Третя річ представлена в колаборації – лонгслів тай-дай. Він унікальний тим, що пофарбований вручну оранжевого і темно-синього кольору. Завдяки унікальній техніці в колекції немає двох однакових джемперів. Носити найтонший джемпер пропонують з улюбленими білими широкими штанами Ульріки.



Капсульна колекція better та Rika Studios / Elle

Вільні штани з защипами

Модель штанів отримала ім’я Ульріки, адже без них не обходиться її гардероб в жодну пору року. Штани з защипами ідеально сидять, подовжують ноги і поєднуються з будь-якими речами – з водолазкою, класичним жакетом, чи вечірнім топом.

Ульріка радить одягати такі штани з базовою футболкою і нейтральним блейзером. Штани виконані в двох кольорах – білому і пісочному.



Капсульна колекція better та Rika Studios / Elle

Майка в рубчик з сорочкою

У колекцію додали один з найулюбленіших елементів гардеробу Юлії Пеліпас – майку білого, сірого і кремового кольору. Юлія Пеліпас найчастіше носить її з розстебнутою сорочкою і прямими штанами з високою талією.



Капсульна колекція better та Rika Studios / Elle

Базова футболка неонового кольору

Юлія та Ульріка пропонують всім замінити білі та чорні базові футболки на неонові. Їх також можна носити зі штанами та джинсами, і виглядають вони не менш стильно. У колекції представлена синя, лаймова, фіолетова та помаранчева футболка.

Стилісти радять носити неонову футболку з пісочним жакетом або бежевими і білими штанами чи шортами.



Капсульна колекція better та Rika Studios / Elle